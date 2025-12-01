Quedaron listos los horarios y sedes oficiales de todos los 104 partidos del Mundial 2026 que tendrá 16 ciudades entre Canadá, México y Estados Unidos.

En el estadio Guadalajara para el jueves 11 de junio a las 19:00 horas Corea del Sur enfrentará a quien gane el repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

El día jueves 18 la Selección Mexicana Vs Corea a las 19:00 horas.

Para el día martes 23 de junio a las 8 de la noche llega del Grupo K, el juego entre Colombia y quien gane el repechaje intercontinental entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Además en el estadio de Chivas el viernes 26 de junio se llevará a cabo uno de los mejores encuentros de primera ronda: España Vs Uruguay por el Grupo H a las 6 de la tarde. (Por Martín Navarro Vásquez)