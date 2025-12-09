Tras la asamblea de dueños de los equipos del futbol mexicano que se realizó este martes en el Centro de Alto Rendimiento, el comisionado presidente de la Federación, Mikel Arriola, indicó que está aprobada la venta del Mazatlán al dueño de Atlante y confirmó que Atlas está muy cerca de cambiar de dueño.

“Atlas informó a la asamblea que está en un proceso con un banco de inversión para efectos de llevar a acabo la venta que está en el proceso de revisión de cuentas, y respecto al club Mazatlán, informó a la asamblea que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación, el trámite quedó autorizado; TV Azteca, actual dueño del certificado ha alcanzado un acuerdo con Emilio Escalante y se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026”.

Agregó que de León no recibieron ninguna señal, pero que aún tiene todo el 2026 para concretar el cambio de dueño para que Pachuca termine con la multipropiedad.

Se presentó además el plan de trabajo para el Clausura 2026, en el que los equipos podrán tener hasta 9 extranjeros en la cancha durante la Liguilla que se jugará sin seleccionados mexicanos y no tendrá Play-In debido al Mundial.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, confirmó que Rafa Márquez tomará el mando de la Selección después del Mundial 2026.

“Lo de Rafa Márquez. Así está el contrato que tiene firmado, es un contrato que cuando él termina su empleo como asistente de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo, se integra como el entrenador principal de la Selección”. (Por Manuel Trujillo Soriano)