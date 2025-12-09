Elementos de la Policía de Jalisco localizaron un arsenal compuesto por nueve armas de fuego y varios chalecos tácticos, aparentemente abandonados, en el cruce de la carretera libre Guadalajara–Ciudad Guzmán con la vía a El Zapote.

El hallazgo ocurrió luego de que la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana atendiera un reporte sobre paquetes sospechosos.

En un pastizal, los oficiales encontraron dos cajas de cartón semiabiertas que contenían tres armas cortas, cinco fusiles de asalto, una subametralladora aparentemente calibres .38 especial y 9 milímetros, seis chalecos balísticos y once cargadores vacíos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las características del armamento coinciden con el material sustraído días antes de la comisaría municipal de Techaluta.

El caso fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, que ordenó el aseguramiento del arsenal.

Las armas fueron trasladadas a la sede regional de la FGR en Zapotlán el Grande para continuar con las indagatorias. (Por Edgar Flores Maciel)