Tras casi 24 horas de bloqueos carreteros en distintos accesos a Jalisco, los agricultores levantaron los cierres luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno estatal, confirmó el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora.

“Acordamos el liberar la vialidad contra esta mesa de trabajo que tentativamente se va a llevar a cabo el viernes próximo, es decir, pasado mañana; los productores acordaron liberar la zona, ya prácticamente teníamos 24 horas con esta vialidad detenida y la solicitud es justamente no afectar terceros. Los productores de manera muy consciente accedieron con la presencia de su servidor por encargo del gobernador y el viernes estaremos teniendo esa reunión en México en Gobernación”.

Zamora destacó que el Ejecutivo estatal ha colaborado en las gestiones, aunque aclaró que el ajuste al precio de las semillas no es una competencia del Gobierno de Jalisco, sino una decisión que corresponde a las autoridades federales. (Por Edgar Flores Maciel)