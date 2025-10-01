La cifra final de viviendas afectadas por las lluvias del fin de semana en Puerto Vallarta es de 950, indica el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, luego de la reunión de evaluación que este martes sostuvieron los integrantes del Comité de Emergencias.

“Prácticamente fue menaje en los casos de las viviendas de Parques Las Palmas, de Mojoneras, de algunas zonas de Sendero de Luna, de la colonia Floresta, del fraccionamiento Vallarta 500, también, tuvieron afectaciones algunos casos de pérdida de muebles, de sus camas, de sus refrigeradores”.

Munguía González reitera que avanza de manera significativa la limpieza de las colonias afectadas, pero aún permanecen algunas personas en los albergues. Mañana el gobernador estará en Puerto Vallarta para hacer un recorrido. (Por Gricelda Torres Zambrano)