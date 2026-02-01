Uno de los 23 reos que se fugaron el pasado domingo tras un motín en el penal de Puerto Vallarta, falleció momentos después, luego de participar en un enfrentamiento contra elementos federales en el puente conocido como La Desembocada, confirma el fiscal general del estado Salvador González de los Santos.

“Tenemos información que uno de ellos falleció el enfrentamiento que hubo precisamente contra el ejército y la guardia nacional allá en La Desembocada; los otros cuatro fueron detenidos por parte de la Secretaría de Seguridad pública federal, en una comunidad que se conoce creo como El Colorado”.

Con la muerte de este reo, restan por localizar 18 presos que permanecen prófugos, luego de que un comando irrumpiera en el penal de Puerto Vallarta.

Autoridades estatales declararon que presuntamente, los 23 fugados colaboraban activamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación. (Por Edgar Flores Maciel)