Donald Trump sugirió este viernes que Estados Unidos podría contemplar una “toma de control amistosa” de Cuba, en un contexto de intensas tensiones diplomáticas y económicas entre ambos países.

Trump afirmó que Cuba enfrenta “serios problemas” financieros, además de energéticos, y que el gobierno cubano busca dialogar con la Unión Americana, sin detallar cómo se concretaría ese posible acercamiento.

Sus comentarios se producen tras un incidente marítimo en aguas cubanas en el que cuatro personas murieron a bordo de una lancha rápida con matrícula de Florida.