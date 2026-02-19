El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado confirmó la posesión del Gobierno de Jalisco sobre un predio de más de 11 mil metros cuadrados ubicado en la zona de Colomos III.

De acuerdo con el Gobierno estatal, el Tribunal determinó el sobreseimiento del caso, lo que otorga certeza jurídica sobre el carácter público del área y su permanencia bajo resguardo del Estado.

La sentencia establece que el promovente tenía conocimiento de la ejecución del acuerdo desde su realización y que, aunque acudió a otras instancias, dejó transcurrir el plazo legal para impugnarlo.

El Ejecutivo señaló que esta resolución se suma a otros fallos favorables dentro de diversos procedimientos promovidos por particulares sobre distintas fracciones de la zona de Colomos III, litigios que han derivado en disputas por la recuperación de predios. (Por Marck Hernández)