A principios del próximo mes de marzo vencerá el contrato extemporal entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la empresa operadora de los parquímetros en la ciudad.
Ante ello la regidora de Morena, Mariana Fernández, pide que de renovarse, también se retome la contraprestación de seguro ante algún robo total o de autopartes, pues esto se dejó desde el año 2023.
“Y la razón que se daba para tener parquímetros era, para que ya no hubiera vienevienes, para un orden en la ciudad, para que zonas que siempre han sido inseguras se volcieran mucho más seguras. Ya han pasado casi nueve años y nada de eso ha sucedido. Las zonas ni se ordenaron ni se volvieron más seguras y además de todo cuando nos quisieron convencer de los parquímetros veían como ventaja que la hora de que tú pagabas tu parquímetro ibas a contar con un seguro de robo total o robo a autoparte”.
El programa de parquímetros en Guadalajara “Aquí hay lugar” opera desde el 2017. (Por Gustavo Cárdenas)
Morena en Guadalajara pide que operadora de parquímetros retome seguro a víctimas
