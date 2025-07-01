El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado en Tamaulipas, con lo que suman 14 estados afectados en México por esta plaga.

El caso se detectó en un becerro recién nacido, lo que lo convierte en el registro activo más al norte del país, por lo que se anuncia la liberación de moscas estériles para contener el brote.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas advirtió posibles afectaciones a la exportación de ganado en pie, con pérdidas superiores a 15 mil millones de pesos por cierres fronterizos.