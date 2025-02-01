El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que se normalizaron los aterrizajes y despegues, luego de más de tres horas de suspensión por un banco de neblina.
La terminal recomendó a los pasajeros consultar con su aerolínea el estatus de sus vuelos para evitar inconvenientes.
No informó el número de viajes que fueron afectados.
AICM normaliza operaciones tras suspensión por neblina
