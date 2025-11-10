Confirmado, se registró la primera muerte por sarampión en Jalisco, lo informó el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez, al detallar que se trató de la menor de 11 meses de nacida, hija de jornaleros, quienes viven temporalmente en Arandas, y pereció internada en un hospital del IMSS.

“Sí, aunque no lo ha publicado la Dirección General de Epidemiología, nosotros lo tenemos confirmado. Es un paciente de 11 meses de edad, originario de Guerrero, lamentablemente parte de las familias de jornaleros que vienen a trabajar al campo a Jalisco. Llegó muy grave, llegó primero a Tepatitlán, luego a Arandas y finalmente en el hospital del IMSS de Arandas es donde pierde la vida”.

El secretario de Salud de Jalisco notificó 10 nuevos casos confirmados de sarampión en la entidad: 3 en Arandas, 2 en Mascota, 2 en Guadalajara y 3 en Tlaquepaque. (Por Gustavo Cárdenas)