La diputada local Yussara Canales presentó una iniciativa para impedir la venta de motocicletas sin placas en Jalisco, al señalar que este tipo de vehículos es utilizado con frecuencia como medio de escape en la comisión de delitos y, en muchos casos, circula sin identificación.

“Hoy vemos cómo muchas motos circulan sin identificación y en siete de cada diez delitos en Jalisco se utiliza una motocicleta como medio de escape. No podemos seguir permitiendo que se entreguen sin placas. Delegar la obligación al comprador no es válido. La ley es muy clara: antes de entregar la moto deben entregarse también las placas”.

La propuesta plantea adicionar un artículo a la Ley de Movilidad del estado para obligar a los establecimientos que venden motocicletas a instalar módulos de la Secretaría de Hacienda estatal, con el fin de que los compradores puedan realizar en el momento el trámite y el pago de las placas de circulación. (Por Marck Hernández)