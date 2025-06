Revela el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo que ante la guerra entre Israel e Irán, al menos 18 palestinos han solicitado asilo en México.

“Sí ha habido, 18 personas ya han fueron admitidas porque pidieron asilo. No es sencillo, porque además, si tú quieres viajar o quieres salir es el Estado de Israel porque no se ha permitido la conformación del Estado Palestino y todos los trámites se tienen que hacer ante el Estado de Israel”.

Pero además, afirma, la posición de México ante el conflicto es la de no intervención y solución pacífica de los conflictos, tal y como está marcado en la Constitución. (Por Arturo García Caudillo)