La dirigencia de Morena en Jalisco defendió el programa de recuperación y regularización de viviendas abandonadas impulsado por el Infonavit, luego de que fuera cuestionado por representantes de Movimiento Ciudadano.

El senador morenista por Jalisco, Carlos Lomelí, afirmó que no se pretende premiar la invasión de propiedades privadas, sino ofrecer certeza jurídica a las familias que actualmente habitan en condiciones de incertidumbre y combatir el abandono de viviendas.

“No se va a premiar la invasión a la propiedad privada. Lo que se refirió nuestro director general es a un programa de esas casas abandonadas que se hacían en serie para gastarse la lana antes del 18 y que posteriormente, se fueron abandonando porque no se podían pagar porque no tenían servicios”.

Lomelí recordó que hay miles de viviendas abandonadas en el país, particularmente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde estimó que más de 77 mil casas se encuentran en esta condición. (Por Marck Hernández)