La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó este martes que los tres hombres, dos mujeres y un bebé de un año privados de la libertad la noche anterior en una finca del fraccionamiento Colinas de Tonalá eran de origen colombiano. Los seis integrantes fueron localizados este mediodía; aunque no se informó el lugar ni las circunstancias del hallazgo, se dio a conocer que todos se encuentran bajo resguardo de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que una de las líneas de investigación más sólidas apunta a que las víctimas estarían vinculadas con esquemas de préstamos “gota a gota” y que el plagio podría derivar del incumplimiento en el pago de alguna suma de dinero.

De acuerdo con la información preliminar, varios sujetos ingresaron por la fuerza al domicilio, burlando la seguridad del fraccionamiento, y se llevaron a las seis personas a bordo de una camioneta perteneciente a las propias víctimas. (Por Edgar Flores Maciel)