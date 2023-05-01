Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, publicó hoy su Programa Institucional 2025-2030 en el Diario Oficial de la Federación, en el que proyecta lograr el 100 por ciento de la cobertura efectiva del abasto de medicamentos, material de curación e insumos para la salud en las instituciones del Sector Público en 2029.

El documento establece que se busca “transformar el modelo operativo” para que sea capaz de asegurar el abasto de medicamentos, superando las “ineficiencias en los procesos de compra y distribución”.