El grupo de Madres Buscadoras de Jalisco fue emboscado de nueva cuenta el pasado sábado, pero sus integrantes no están dispuestas a suspender las labores en campo, advierte la señora Guadalupe, quien busca a sus cinco hijos desaparecidos hace cuatro años en Ocotlán.

“El sábado nos emboscaron y nos dieron 30 minutos para salir del predio. Gracias a una persona nos sacó, pero en realidad las autoridades no nos protegieron para nada -¿Ustedes también están en peligro, señora?- Sí estamos en peligro, pero no nos importa. El más miedo es que se llevaran a nuestros hijos. Ya se los llevaron”.

Guadalupe, encabezó este miércoles una manifestación para exigirle a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que trabaje en la búsqueda de los hermanos Camarena. Sostiene que el amor a sus hijos y a sus nietos, es lo que la mantiene de pie (Por Gricelda Torres Zambrano)