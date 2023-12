Guadalupe, quien forma parte del colectivo de Buscadoras de Jalisco, encabezó esta mañana una marcha de la Glorieta de los Desaparecidos en Chapultepec a la Fiscalía Especializada en la Calzada, para exigirle a las autoridades la búsqueda de sus cinco hijos e información sobre el avance de la investigación.

“Tengo cinco hijos desaparecidos. Nadie debe desaparecer, pero ya este Jalisco ya es una cosa de peligro, es una fosa muy grande, la verdad. Ya es una angustia y yo, salen mis nietos a estudiar, yo no sé si regresan o no. Yo estoy con la angustia. Los voy a buscar hasta que no los dejo en la casa. Ellos no tienen una vida normal, ellos no salen, ellos están angustiados por sus padres. No hay navidades, ya. Ya no hay nada qué festejar”.

Los hermanos José de Jesús, Tonatiuh, Ernesto y Osvaldo Camarena desaparecieron en Ocotlán, luego de ser presuntamente detenidos por la Policía Municipal en una supuesta revisión de rutina. Su hermana Lucero también está desaparecida. (Por Gricelda Torres Zambrano)