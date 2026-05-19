El coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, confirmó que corresponden a restos calcinados, los localizados recientemente por el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco en el rancho Los Rodríguez, en Lagos de Moreno.

El funcionario señaló que, hasta el momento, las investigaciones no han arrojado evidencia de que el predio haya funcionado como un centro de reclutamiento criminal.

“El espacio sí es grande, pero tampoco se ha encontrado algún indicio de que pueda o pudo haber sido algún centro que reclutamiento, no ha habido ningún indicio en ese sentido. Seguiremos procesando el lugar, es amplio efectivamente y más adelante podemos darles información a todos ustedes. Es grave pues es deterioro calcinados, tal vez por ahí pues restos sí óseos, pero de diferentes tamaños y medidas y eso ya en sí es complicado para el análisis genético”.

Roberto Alarcón agregó que en el rancho fueron localizados materiales como llantas, que presuntamente habrían sido utilizadas como combustible.

Indicó que será necesario esperar los resultados de los análisis genéticos para determinar si los restos óseos corresponden a personas. (Por Edgar Flores Maciel)