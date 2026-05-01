Elementos de la Fiscalía General de la República y efectivos de la Marina realizaron un operativo de seguridad en la colonia Jardines de Santa Isabel, en Guadalajara, donde fueron cateadas y aseguradas dos viviendas ubicadas sobre la avenida Batallón de San Patricio y la calle Sabiduría.

La movilización federal inició esta mañana y sorprendió a vecinos de la zona, quienes reportaron una importante presencia de fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el motivo del operativo ni los delitos que se investigan.

Tampoco se ha informado si hubo personas detenidas o qué objetos fueron asegurados en las fincas intervenidas.

La delegación de la dependencia en Jalisco indicó que tanto las órdenes de cateo como el personal participante en el operativo provinieron de la Ciudad de México. (Por Edgar Flores Maciel)