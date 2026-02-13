El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el proyecto del tren México-Guadalajara utilizará el derecho de vía en la zona de Pueblo Quieto, lo que implicará la reubicación de las familias asentadas en esa área irregular.

El mandatario estatal señaló que la intervención en la zona deberá realizarse con enfoque social.

“Debe tener una consideración social para la gente que habita en Pueblo Quieto, no podemos pensar solamente en la necesidad del derecho de vía para el tren, hay que atenderle a todas las familias y a todas las personas que viven en Pueblo Quieto con esa consideración social, hay que ver mecanismos, claro, para reubicarlos, no es para desalojarlos, es para reubicarlos”.

El gobernador precisó que el tren México-Guadalajara circulará por una vía paralela a la utilizada actualmente por el tren de carga. (Por Edgar Flores Maciel)