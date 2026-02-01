Un hombre, de aproximadamente 35 años, murió tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la carretera a Chapala, a unos 500 metros del Aeropuerto de Guadalajara.

Con este caso, suman dos fallecimientos por atropellamiento en el mismo tramo en menos de 24 horas.

De acuerdo con testigos, la víctima alcanzó el camellón central; sin embargo, al intentar cruzar el resto de la vialidad fue impactada por un vehículo cuyo conductor huyó.

Horas antes, durante la madrugada del jueves, otro peatón de alrededor de 30 años falleció atropellado en el mismo corredor vial.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por estos hechos. (Por Edgar Flores Maciel)