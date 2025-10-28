Aunque las autoridades estatales han descartado el uso de la fuerza para liberar las carreteras bloqueadas por productores agrícolas en Jalisco, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, confirmó que ayer se registró una riña entre policías municipales de Atotonilco y agricultores, en la que se realizaron detonaciones de arma de fuego.

“La información que tenemos es que fue un conflicto entre la Policía Municipal y los productores. No hubo consecuencias de las que tengamos registro; fue un conflicto que terminó con una riña y dos disparos, al parecer, no sabemos de quién. Sin embargo, se logró disipar el conflicto y entiendo que el punto de cierre se mantiene”.

Zamora precisó que no se reportaron personas lesionadas, aunque los productores calificaron la actuación de los policías municipales como un acto intimidatorio. El Gobierno del Estado reiteró que mantendrá el diálogo como vía para resolver el conflicto y evitar la confrontación. (Por Edgar Flores Maciel)