La colonia Los Prados, en el municipio de Tonalá, fue escenario de un hallazgo criminal la tarde de este martes, luego de que autoridades localizaran el cuerpo sin vida de un hombre en una brecha cercana a la calle Palmar de Valparaíso.

Un reporte anónimo alertó a los cuerpos de seguridad, quienes al llegar al sitio confirmaron el hallazgo. La víctima se encontraba envuelta en cobijas y con un cable atado al cuello, indicio de una posible asfixia.

Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que presentaba varias horas de evolución cadavérica.

El cuerpo, aún no identificado, fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras que la Fiscalía del Estado de Jalisco inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio. (Por Edgar Flores Maciel)