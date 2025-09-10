Tras revisar la situación de los lesionados, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que por desgracia tres personas fallecieron luego de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa en los límites con el municipio mexiquense de Chalco.

“Lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron y tenemos dos personas en calidad de desconocidos. Vamos a publicar la lista de las personas, de las 70 personas, de las 68 que tenemos su nombre y algunos datos”.

Las otras 70 personas lesionadas continúan hospitalizadas. (Por Arturo García Caudillo)