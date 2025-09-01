El boxeador jalisciense, Saúl “Canelo” Álvarez, dijo a ESPN que es hombre de negocios y que no descarta comprar al Atlas.

“La verdad es que no me he puesto a pensar, lo acabo de ver ahora que estaba en entrenamiento, creo que fue cuando empezaron a querer vender al Atlas. No es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando, siempre si es para algo bien… ¿Por qué no? Soy un hombre de negocios”.

Por otro lado, el campeón Mundial se declaró listo para enfrentar al estadounidense Terence Crawford el sábado en las Vegas. Asegura que se trata del combate más importante de su carrera desde el punto de vista de la mercadotecnia.

“Siempre un mexicano contra un americano son peleas grandes y esta no es la excepción pudo ser la pelea aquí en América y eso es muy importante y significa mucho para mi esta pelea, sin duda va a ser la pelea más grande de mi carrera en cuestión de mercadotecnia y todo esto, el rival, un gran rival de los mejores libra por libra, entonces me siento muy contento”.

La ceremonia de pesaje de este combate que no tendrá transmisión en vivo por televisión abierta en México, se realizará el viernes. (Por Manuel Trujillo Soriano)