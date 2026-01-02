Una mujer murió luego de que su casa colapsara a causa del sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, confirmó la gobernadora de Guerrero, Évelin Salgado.

El deceso ocurrió en la comunidad de Las Minas, mientras que se reportaron al menos cinco personas con lesiones menores y 350 casas con daños.

La mandataria informó que carreteras, aeropuertos y centrales camioneras operan con normalidad y pidió a la población mantenerse informada por canales oficiales.

Protección Civil registró derrumbes en la Avenida Escénica de Acapulco y en la Autopista del Sol.