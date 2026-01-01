La tradicional celebración de los Santos Reyes en Cajititlán podría superar dos millones de asistentes este año, lo que rebasaría el récord previo de un millón y medio, estiman autoridades.

Destacan que con más de 400 años de historia, es una de las festividades religiosas y culturales más importantes del occidente del país.

El festejo inició este jueves y concluirá el ocho de enero.

El siete de enero se realizará la emblemática procesión en la Laguna de Cajititlán, con las imágenes de Melchor, Gaspar y Baltazar.

El Ayuntamiento de Tlajomulco implementará un operativo especial de seguridad y servicios para garantizar un desarrollo ordenado de la festividad.