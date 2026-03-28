Más de mil 900 muertos y al menos 20 mil heridos dejan hasta el momento en Irán los ataques de Estados Unidos e Israel, reporta la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El organismo señaló que la Media Luna Roja Iraní continúa como la principal organización humanitaria con presencia en todo el territorio.

Detalla que los datos reflejan el impacto humanitario de la escalada del conflicto en el país.