Autoridades federales detuvieron a ocho presuntos integrantes de los Cárteles Unidos, entre ellos Jesús “N” alias “El Gallo”, señalado como uno de sus líderes.

Las capturas se realizaron tras nueve cateos en domicilios de Michoacán y Puebla, como parte de una investigación por delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

Durante el operativo también se aseguraron armas, cartuchos, droga, dinero en efectivo y diversos inmuebles.