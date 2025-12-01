La Cámara de Diputados mantiene “congeladas” al menos 30 iniciativas presentadas durante la actual legislatura para tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, y sancionar este delito con penas de 20, 35, 50 y hasta 140 años de prisión.

El diputado Ricardo Mejía, del PT, promotor de una de las iniciativas, aseguró que la Comisión de Justicia prevé convocar a sus integrantes en enero para discutir las propuestas.

La Red por los Derechos de la Infancia en México estima que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes enfrentan el riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, por el contexto socioeconómico en el que se desenvuelven.