En México operan agencias de seguridad extranjeras de al menos 14 países, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Alemania, Australia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Francia, Israel, Italia, Perú, República Dominicana, China y Estados Unidos cuentan con elementos de diversas agencias acreditados en territorio nacional.

Por parte de la Unión Americana se encuentran acreditados agentes de 13 dependencias del gobierno de ese país.