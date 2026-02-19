El Congreso de Jalisco analizará los resultados de las dos auditorías externas entregadas por el SIAPA, las cuales incluyen diagnósticos en materias operativas y administrativas.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, explicó que los informes retoman problemáticas ya señaladas en el organismo, como cartera vencida, falta de recursos, adeudos y actualización de registros de usuarios.

Añadió que espera se incluya una revisión sobre la capacitación y perfiles del personal.

“El SIAPA tiene que comenzar a corregir este tipo de errores que comentaban que no había manuales de puestos actualizados de puestos desde hace mucho tiempo. Eso te habla que tienes mucho personal que en realidad no tiene claridad de cuáles son sus funciones, y seguramente, están haciendo funciones que no les corresponden y seguramente no tienen a personas idóneas en los cargos idóneos”.

La legisladora indicó que los resultados deberán considerarse en el plan de reingeniería del organismo intermunicipal para fortalecer su funcionamiento. (Por Marck Hernández)