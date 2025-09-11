El Congreso de Jalisco aprobó una iniciativa que obliga a padres y tutores a asegurar que niñas, niños y adolescentes asistan de manera regular a la escuela y permanezcan en ella hasta concluir su educación.

El diputado Enrique Velázquez explicó que, además de promover la asistencia, se busca garantizar la permanencia de los estudiantes.

“Esta iniciativa pretende sí obligar a los padres de familia a que todos los niños en edad escolar vayan a la escuela y que vayan no significa que lo inscriban y luego se salgan, no, debe tener la permanencia y que si tienen acceso algunos programas sea invitándolos a que como una obligación los hijos estén en la escuela en el sistema educativo del Estado”.

La reforma establece que la Secretaría de Educación deberá diseñar políticas públicas para fomentar inclusión, asistencia y continuidad escolar, mientras que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social tendrá a su cargo la incorporación a programas sociales cuando sea necesario para prevenir la deserción. (Por Marck Hernández)