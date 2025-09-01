La francesa Elsa Jacquetmont sigue avanzando con paso firme en el GDL Open WTA 500 al remontar el marcador para derrotar en tres sets (4-6 6-3 y 6-4) a la belga Elise Mertens, una de las favoritas para ganar el torneo; Jacquetmont ya había despachado en la fase anterior a la griega María Sakkari.
Por su parte, la colombiana Emiliana Arango derrotó con un doble 6-2 a la australiana Storm Hunter y clasificó a cuartos de final y dijo que disfruta mucho jugar en Guadalajara.
“La verdad que me siento muy bien, disfruto mucho jugando aquí en México, creo que es muy lindo poder disfrutar del jugar acá y creo que eso eso se nota en la cancha cuando estoy jugando y mañana será una buena oportunidad de poder seguir disfrutando y seguir mejorando mi tenis”.
En tanto que, Victoria Jiménez de Andorra eliminó a la rusa Veronika Kudermetova, segunda en la siembra al vencerla por 6-4 y 6-2. (Por Manuel Trujillo Soriano)
