El Congreso de Jalisco aprobó dos acuerdos para reconocer a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con motivo de su 40 aniversario y promover su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado en la categoría de Bien de Interés Estatal.

Como parte de las acciones, se realizará una sesión solemne para entregar un reconocimiento oficial a la FIL y a la Universidad de Guadalajara, institución organizadora del encuentro editorial, por su aportación a la promoción de la lectura, el diálogo cultural y el posicionamiento internacional de Jalisco.

Además, el Poder Legislativo impulsará medidas para garantizar la preservación y difusión de este evento, así como gestiones ante instancias nacionales e internacionales para fortalecer su reconocimiento, incluida una eventual postulación ante la Unesco.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla destacó que la iniciativa busca proteger uno de los principales referentes culturales del estado.