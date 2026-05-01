A ocho días de que finalice la Olimpiada Nacional 2026, la delegación de Jalisco alcanzó las 400 preseas de oro, se mantiene como líder del medallero general y se perfila para conquistar su título 25 de manera consecutiva.

La presea 400 llegó de la mano del equipo de natación artística con la participación de Nicol Barragán Palomo, Kailan Gutiérrez David, Emmanuel Reyes Encinas, Daniela López Bañuelos, Regina Martín Hernández, Minerva Rocha Gutiérrez, Dulce Santiago Corona, Valentina Sesento García y Melisa Nuño Avilés, en la prueba por equipos categoría juvenil, que se lleva a cabo en Guanajuato.

Esta disciplina aportó en total cinco oros y de esta manera, Jalisco supera por cuarto año consecutivo la barrera de las 400 preseas doradas, siendo el único estado en lograr esta hazaña en la Olimpiada Nacional. (Por Manuel Trujillo Soriano)