El Congreso de Jalisco concluyó la etapa de registro para elegir a la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción, con un total de treinta aspirantes inscritos.

Entre los nombres que destacan se encuentran Ricardo Sánchez Beruben, excoordinador Estratégico de Seguridad; Tatiana Esther Anaya, actual consejera jurídica del Ejecutivo, así como Kristyan Felipe Luis Navarro, exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El proceso continuará en enero con evaluaciones y entrevistas.

La designación deberá concretarse a más tardar el 20 de enero próximo para que el nuevo fiscal asuma funciones el 15 de febrero, en sustitución de Gerardo de la Cruz Tovar.