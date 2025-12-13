El Congreso de Jalisco concluyó la etapa de registro para elegir a la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción, con un total de treinta aspirantes inscritos.
Entre los nombres que destacan se encuentran Ricardo Sánchez Beruben, excoordinador Estratégico de Seguridad; Tatiana Esther Anaya, actual consejera jurídica del Ejecutivo, así como Kristyan Felipe Luis Navarro, exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El proceso continuará en enero con evaluaciones y entrevistas.
La designación deberá concretarse a más tardar el 20 de enero próximo para que el nuevo fiscal asuma funciones el 15 de febrero, en sustitución de Gerardo de la Cruz Tovar.
Congreso cierra registro de aspirantes a Fiscalía Anticorrupción
El Congreso de Jalisco concluyó la etapa de registro para elegir a la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción, con un total de treinta aspirantes inscritos.