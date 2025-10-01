La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México detuvo a 19 personas, entre ellas siete menores de edad, por la presunta reventa de boletos durante el segundo día de conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP.

El operativo se realizó como parte de las acciones de seguridad para evitar alteraciones al orden público, luego de que se detectara la venta de accesos que alcanzaban los 67 mil pesos por entrada.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un Juez Cívico.