La diputada local Tonantzin Cárdenas afirmó que el Congreso de Jalisco dará seguimiento al proceso que implicará la realización de una nueva consulta en el municipio de Bolaños, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara el cambio de régimen de gobierno.

“Si esto implica que se vuelva hacer la consulta, pues seguiremos vigilando el proceso, pero siempre con una responsabilidad institucional. No le corresponde al Congreso emitir parte de una u otro lado. Es una responsabilidad en términos de lineamientos, entenderé que esta resolución los trabajos de la Comisión podrían, a manera personal intuyó, que los trabajos de la Comisión quedarán en pausa”.

Cárdenas indicó que el proceso deberá basarse en el diálogo y el respeto a los derechos de la comunidad wixárika y de la población mestiza, con el fin de evitar conflictos como los generados tras la aprobación del cambio de régimen por parte del Congreso local. (Por Marck Hernández)