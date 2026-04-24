Si es necesario se solicitará la extradición, pero en principio, se está pidiendo la deportación del contralmirante Fernando Farías Laguna, líder de la red de huachicol fiscal, quien fue detenido este jueves en Argentina, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y el día de ayer a través de Interpol, que son estas fichas rojas que se emiten en todo el el mundo, fue detenido, está en este momento en Argentina, y se están haciendo todas las gestiones necesarias con el Gobierno de Argentina por parte de la Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores para ver si puede haber una deportación, porque él entra con un pasaporte falso a Argentina. Entonces, se está solicitando la deportación y, en caso de que no fuera así, pues ya se establecerían las condiciones de extradición”.

Comenta que derivado de la misma investigación fueron detenidos otros ex funcionarios y al mismo tiempo se desarticuló la red de huachicol fiscal de la que formaban parte empresas factureras y expendedoras de combustibles. (Por Arturo García Caudillo)