El Congreso del Estado de Jalisco prepara el dictamen para legislar las leyes secundarias en materia de transparencia, con el objetivo de contar con una instancia estatal que atienda quejas relacionadas con la protección de datos personales y el acceso a la información, informó el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado Bastidas.

“Ya tenemos un pre-dictamen consensado en las tres comisiones en las que se está estudiando el tema. Seguramente la próxima semana podríamos tener una propuesta ya para la discusión correspondiente. El proyecto que defino como una predefinición lo terminamos en el mes de diciembre, ya no nos alcanzaron un poco los tiempos con la discusión del presupuesto”.

El plazo legal para la creación de estas leyes venció el pasado 15 de enero. Tras la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el Congreso debe definir las atribuciones que asumirán la Contraloría del Estado, las contralorías municipales y los órganos internos de control de los poderes Legislativo y Judicial, a fin de absorber parte de las funciones que ejercía el organismo de transparencia. (Por Marck Hernández)