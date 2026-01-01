La presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer el hallazgo de la Tumba 10 de Huitzo, en los Valles Centrales de Oaxaca, considerado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como el descubrimiento arqueológico más importante de la última década.

“Se halló la tumba diez de Huitzo, en los Valles Centrales de Oaxaca, gracias en su momento a una denuncia anónima por saqueo realizada en 2025. Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta. Es una tumba zapoteca del clásico tardío, 600 años de nuestra era”.

Se trata de una tumba construida como parte de un ritual funerario de veneración a los ancestros y destaca por su arquitectura monumental, particularmente por la entrada decorada con la figura de un búho, símbolo asociado por la cosmovisión zapoteca con la noche, la muerte y el poder. (Por Arturo García Caudillo)