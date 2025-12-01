El Congreso de Jalisco se encuentra a la espera de la notificación oficial del SIAPA para aprobar un acuerdo que permitirá otorgar descuentos en recargos a usuarios con adeudos ante el organismo.
La diputada local Gabriela Cárdenas explicó que la medida busca incentivar el pago y recuperar parte de la cartera vencida del sistema.
“A partir de su publicación y hasta el 31 de julio, habrá un descuento del 100 por ciento y conforme vayan avanzando los meses de agosto y septiembre, habrá una reducción de hasta el 80%; en octubre y noviembre, del 60 por ciento y en diciembre, del 50 por ciento. Conforme transcurra el tiempo, quien pague puntualmente, podrá acceder a este descuento. Lo que está buscando el SIAPA es avanzar a la recuperación de la cartera vencida”.
El esquema contempla la posibilidad de que los usuarios realicen convenios de pago para acceder a descuentos de hasta el 100 por ciento en recargos, dependiendo del periodo en que regularicen su situación. (Por Marck Hernández)
Congreso de Jalisco analiza descuentos en recargos para deudores del SIAPA
El Congreso de Jalisco se encuentra a la espera de la notificación oficial del SIAPA para aprobar un acuerdo que permitirá otorgar descuentos en recargos a usuarios con adeudos ante el organismo.