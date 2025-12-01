El Congreso de Jalisco se encuentra a la espera de la notificación oficial del SIAPA para aprobar un acuerdo que permitirá otorgar descuentos en recargos a usuarios con adeudos ante el organismo.

La diputada local Gabriela Cárdenas explicó que la medida busca incentivar el pago y recuperar parte de la cartera vencida del sistema.

“A partir de su publicación y hasta el 31 de julio, habrá un descuento del 100 por ciento y conforme vayan avanzando los meses de agosto y septiembre, habrá una reducción de hasta el 80%; en octubre y noviembre, del 60 por ciento y en diciembre, del 50 por ciento. Conforme transcurra el tiempo, quien pague puntualmente, podrá acceder a este descuento. Lo que está buscando el SIAPA es avanzar a la recuperación de la cartera vencida”.

El esquema contempla la posibilidad de que los usuarios realicen convenios de pago para acceder a descuentos de hasta el 100 por ciento en recargos, dependiendo del periodo en que regularicen su situación. (Por Marck Hernández)