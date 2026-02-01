A una semana de que se cumpla un año del asesinato de Ximena Guzmán y Pepé Muñoz, quienes fueran sus colaboradores más cercanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, promete que no habrá impunidad y que no descansará hasta que se haga justicia.

“Que no vamos a descansar hasta que haya justicia. Sepan también que no se ha dejado de investigar ni un solo día y que no vamos a cesar en la búsqueda de los responsables de este crimen. Conocer la verdad y garantizar justicia es un compromiso irrenunciable que tenemos con sus familias, con los compañeros, compañeras, con la ciudad y conmigo misma. No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”.

Ya se conoce a los responsables directos pero no al autor intelectual ni los motivos, por lo cual la investigación continúa abierta, con varias líneas sobre el caso. (Por Arturo García Caudillo)