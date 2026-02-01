A una semana de que se cumpla un año del asesinato de Ximena Guzmán y Pepé Muñoz, quienes fueran sus colaboradores más cercanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, promete que no habrá impunidad y que no descansará hasta que se haga justicia.
“Que no vamos a descansar hasta que haya justicia. Sepan también que no se ha dejado de investigar ni un solo día y que no vamos a cesar en la búsqueda de los responsables de este crimen. Conocer la verdad y garantizar justicia es un compromiso irrenunciable que tenemos con sus familias, con los compañeros, compañeras, con la ciudad y conmigo misma. No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”.
Ya se conoce a los responsables directos pero no al autor intelectual ni los motivos, por lo cual la investigación continúa abierta, con varias líneas sobre el caso. (Por Arturo García Caudillo)
Clara Brugada promete justicia a un año del asesinato de Ximena Guzmán y Pepé Muñoz
A una semana de que se cumpla un año del asesinato de Ximena Guzmán y Pepé Muñoz, quienes fueran sus colaboradores más cercanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, promete que no habrá impunidad y que no descansará hasta que se haga justicia.