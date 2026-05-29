El Congreso de Jalisco volvió a posponer la discusión y eventual aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia, a pesar de que la armonización legislativa acumula más de cuatro meses de retraso respecto al plazo establecido para su aval.

Aunque inicialmente estaba previsto que los dictámenes fueran analizados durante la sesión legislativa, la falta de acuerdos entre las distintas fracciones parlamentarias impidió que el tema avanzara en el orden del día, por lo que nuevamente quedó pendiente.

La ausencia de esta legislación mantiene un vacío institucional en materia de acceso a la información pública, al no existir una autoridad garante plenamente definida para atender y resolver controversias relacionadas con este derecho.

Diversos sectores, entre ellos académicos, periodistas y ciudadanos, han advertido sobre dificultades crecientes para obtener información de dependencias públicas.

Entre las problemáticas reportadas se encuentran negativas de acceso, respuestas incompletas y la entrega parcial de datos solicitados. (Por Marck Hernández)