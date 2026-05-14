El Congreso de Jalisco aprobó reformas para que los nombramientos de cargos directivos en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y otros organismos públicos descentralizados se basen en perfiles técnicos, profesionales y especializados en la materia.

Las modificaciones fueron realizadas al artículo 23 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco y al artículo 14 de la ley que crea el organismo operador del agua.

La iniciativa fue impulsada por las diputadas Mariana Casillas y Valeria Ávila, con el objetivo de obligar a que quienes ocupen cargos directivos acrediten experiencia y conocimientos relacionados con las funciones que desempeñarán.

Las legisladoras señalaron que la reforma busca evitar casos como el de Eli Castro, quien fue contratada en el SIAPA pese a no contar, según señalaron, con experiencia en gestión hídrica.

Las reformas fueron aprobadas con 28 votos a favor de legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local. (Por Marck Hernández)