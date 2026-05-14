El Congreso de Jalisco aprobó reformas para que los nombramientos de cargos directivos en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y otros organismos públicos descentralizados se basen en perfiles técnicos, profesionales y especializados en la materia.
Las modificaciones fueron realizadas al artículo 23 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco y al artículo 14 de la ley que crea el organismo operador del agua.
La iniciativa fue impulsada por las diputadas Mariana Casillas y Valeria Ávila, con el objetivo de obligar a que quienes ocupen cargos directivos acrediten experiencia y conocimientos relacionados con las funciones que desempeñarán.
Las legisladoras señalaron que la reforma busca evitar casos como el de Eli Castro, quien fue contratada en el SIAPA pese a no contar, según señalaron, con experiencia en gestión hídrica.
Las reformas fueron aprobadas con 28 votos a favor de legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local. (Por Marck Hernández)
Avalan reformas para prevenir casos como el de Eli Castro en el SIAPA
El Congreso de Jalisco aprobó reformas para que los nombramientos de cargos directivos en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y otros organismos públicos descentralizados se basen en perfiles técnicos, profesionales y especializados en la materia.