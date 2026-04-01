Grupo Aéreo Monterrey, que opera la aerolínea Magnicharters, promovió una demanda voluntaria de concurso mercantil, a poco más de un mes de haber cesado sus operaciones de forma unilateral por insolvencia financiera.

De ser aceptada su solicitud le permitirá reestructurar sus deudas con sus acreedores, con la intención de regresar a operar, en caso de tener éxito, aunque también podría finalmente declararse en quiebra si no encuentra solución a sus problemas financieros.

La demanda, presentada formalmente el pasado 8 de mayo, busca determinar si Magnicharters entrará en una etapa de conciliación con sus acreedores para retomar actividades o si procederá a la declaración de quiebra para su liquidación.