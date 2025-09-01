La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó que el Gobierno del Estado done tres terrenos para proyectos de vivienda, en coordinación con el Infonavit y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), como parte del plan nacional de desarrollo habitacional.

La diputada Gabriela Cárdenas precisó que los predios destinados al Infonavit se ubican en Tepatitlán y El Salto, mientras que el INSUS recibirá otro en Autlán.

“Los que se van a Infonavit serían un predio en Tepatitlán, un predio en El Salto y para el INSUS un predio en Autlán; se hace la desincorporación por parte de la Comisión y estaríamos buscando que también sucediera en el pleno esta misma semana. Que se haga esta producción de vivienda social, de vivienda para todas las personas y damos el voto de confianza a la presidenta de la República”.

La legisladora adelantó que el Gobierno estatal propondrá la entrega de más terrenos en próximas etapas para fortalecer el plan federal de vivienda. (Por Marck Hernández)